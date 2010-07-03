Роспотребнадзор рассказал об опасности домашних продуктов

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Продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может представлять опасность для здоровья человека, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Причиной могут стать нарушения рецептуры, особенно это касается составных продуктов животного и растительного происхождения. В ведомстве напомнили, что возбудители кишечных инфекций достаточно быстро размножаются в молочной, мясной и рыбной продукции.

На производстве эти продукты, а также грибы и соленья находятся в зоне особого риска. К их производству, фасовке и хранению предъявляются жесткие требования, серьезному контролю по качеству подвергается как входящее сырье, так и готовый продукт.

В домашних условиях невозможно оценить, насколько эффективно была проведена дезинфекция. На предприятиях молочной промышленности оборудование проходит мойку и дезинфекцию не реже одного раза за смену.

Также при приготовлении продуктов в домашних условиях в него могут попасть посторонние предметы или ингредиенты. На заводах, как правило, закрытый цикл производства, там проводятся плановые проверки, а производители несут ответственность за изготовленный продукт.

Уже на этапе создания "домашний" продукт может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза или ботулизма. Проблемы может вызвать и упаковочная тара: несоответствие упаковки продукту, токсичные вещества в составе, негерметичность и несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

Кроме того, у частных продавцов зачастую нет документов на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и личной медицинской книжки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что ржаной хлеб, приготовленный по простому рецепту, является самым полезным для организма. Однако зачастую производители выпекают ржаной хлеб из пшеничной муки с добавлением красителей.