Диетолог назвала самый полезный хлеб

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Ржаной хлеб, приготовленный по простому рецепту, является самым полезным для организма, сообщает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Специалист порекомендовала проверить состав: по ее словам, производители зачастую выпекают ржаной хлеб из пшеничной муки с добавлением красителей.

"Ржаных полей практически не осталось. Смотрите состав, указанный на упаковке. В самом начале состава пишут, из чего приготовлен продукт, последними указаны небольшие добавки", – рассказала Соломатина.

По словам диетолога, чем проще состав у хлеба – тем лучше. Оптимальный вариант – если хлеб приготовлен из муки, воды и соли.

Ранее Роспотребнадзор дал советы, как правильно выбрать хлеб. Покупать его нужно только в стационарных предприятиях торговли, где есть условия для его хранения – проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием, специально оборудованные полки или витрины. Хлеб должен быть правильной формы – без вмятин, трещин и боковых наплывов. Он должен быть хорошо пропечен, в мякише не должно быть комков или пустот. Также хлеб должен быть равномерно пористым.

Роскачество проверило мультизерновой хлеб на соответствие стандартам. В ведомстве рассказали, что такой хлеб содержит большое количество пищевых волокон. Это полезно для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и профилактики сердечно сосудистых заболеваний. При этом обычный хлеб содержит меньше соли.

