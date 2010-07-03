Диетолог назвала самый полезный хлеб

Фото: depositphotos/Irochka
Ржаной хлеб, приготовленный по простому рецепту, является самым полезным для организма, сообщает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.
Специалист порекомендовала проверить состав: по ее словам, производители зачастую выпекают ржаной хлеб из пшеничной муки с добавлением красителей.
"Ржаных полей практически не осталось. Смотрите состав, указанный на упаковке. В самом начале состава пишут, из чего приготовлен продукт, последними указаны небольшие добавки", – рассказала Соломатина.
По словам диетолога, чем проще состав у хлеба – тем лучше. Оптимальный вариант – если хлеб приготовлен из муки, воды и соли.
Ранее Роспотребнадзор дал советы, как правильно выбрать хлеб. Покупать его нужно только в стационарных предприятиях торговли, где есть условия для его хранения – проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием, специально оборудованные полки или витрины. Хлеб должен быть правильной формы – без вмятин, трещин и боковых наплывов. Он должен быть хорошо пропечен, в мякише не должно быть комков или пустот. Также хлеб должен быть равномерно пористым.
Роскачество проверило мультизерновой хлеб на соответствие стандартам. В ведомстве рассказали, что такой хлеб содержит большое количество пищевых волокон. Это полезно для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и профилактики сердечно сосудистых заболеваний. При этом обычный хлеб содержит меньше соли.
"Городской стандарт": хлеб
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: