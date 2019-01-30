10 московских мест, где пекут лучший хлеб

Что может быть проще, чем вкусный, свежий хлеб, один запах которого вызывает аппетит – и что может быть сложнее. Попробовав множество вариантов, рекомендуем 10 самых достойных.





Хлебная лавка "Профессор Пуф"

Несмотря на слегка эксцентричное название, хлеб здесь всамделишный, и готовят его по собственным рецептам. Используют закваски, над которыми колдовали основатели проекта, а для приготовления некоторых видов используют пшеничную муку сорта "Шугуровская"– ее, как уверяет команда проекта, отличает экологичность и качество.



Берите на дегустацию ржаной хлеб в любой вариации, его здесь порядка пяти-шести видов. Бородинский по ГОСТу и ржаной бородинский удаются пекарям прекрасно, так же как и фирменное блюдо "ляпун" – ржаная лепешка с разными начинками, например, сыром и белыми грибами. Средняя цена на хлеб 200-250 рублей. По городу сейчас уже работает предостаточно точек, штаб-квартира по-прежнему напротив Пушкинского музея.



Волхонка, 9/1





Valiko

Фото: Valiko

Небольшая пекарня и кондитерская на Даниловском рынке, здесь продают булочки, буханки хлеба, батоны (в меню порядка 16 разновидностей), а также классические десерты из нашего детства – медовик, например.



Советуем артезианский гречишный, который делают на гречишной муке и закваске с добавлением грецкого ореха и гречишного меда, с плотной и ароматной корочкой и не менее ароматным мякишем. Как и любой качественный хлеб, на следующий день он будет так же хорош. Стандартная цена за буханку – 150-240 рублей.



Мытная, 74





Пекарня "Батон"

По соседству с Valiko работает еще одна милая лавочка – "Батон", где можно запастись не только хлебом, но и печеньем. По городу есть пара точек, кроме Даниловского можно найти продукцию пекарей на Поварской улице, или заказать с доставкой в районе Сокол.



Помимо классического белого на закваске, здесь пекут багеты, чиабатты и почти десертный хлеб с названием "Фитнес" – про фитнес и хлеб спорить можно было бы долго, а вот про вкус не придется. А еще закажите довеском творожное печенье, как из советской поваренной книги, или улитки с корицей. Средняя стоимость продукции – 130-200 рублей за штуку.



Мытная, 74





Горыныч

Не пекарня, но модный ресторан, что совсем не мешает иметь собственный мукомольный цех, расстойку и печь прямо в зале. Возможно, это и не самый гениальный хлеб в вашей жизни, но зато каково развлечение! К тому же, выпекать его позвали настоящих специалистов ремесленного хлебопечения.



Посмотреть, как смалывают муку, месят тесто и выпекают кругляши хлебов здесь можно почти весь день, попутно перекусить и прихватить с собой свежеиспеченный цельнозерновой, который станет вам рублей в 350. Вот и хлебное приключение нарисовалось – обязательно попробуйте.



Рождественский бульвар, 1





Печорин

Ремесленный, крафтовый – зовите как угодно, но эта пекарная делает хлеб, который поставляют во многие рестораны. Конечно, кроме собственных выращенных с любовью заквасок, используют и правильную муку, и уже обкатанные рецепты, при этом и частенько добавляют что-то новое.



Стоит попробовать бриошь или шведский на ржаной муке с сухофруктами и семечками – может заменить целое блюдо. А еще команда печет хорошие багеты и фирменный пшеничный "Печорин №1". Помимо хлеба готовят и десерты – присмотритесь! Есть собственный прилавок на Дорогомиловском рынке или можно поискать в магазинах партнеров. Стоимость хлеба в среднем 300-350 рублей за один килограмм.

Можайский Вал, 10

Хлеб с маслом

Пекарня-кафе, в которой на выбор почти 20 разновидностей хлеба, в том числе многозерновая чиабатта или бездрожжевой с грецкими орехами.

Если Бородинским вы уже наелись досыта, берите мультизерновой для тостов – как раз для домашней кухни и отличных сэндвичей на завтрак. Стоимость хлеба в среднем около 150-200 рублей, в Москве работают четыре кафе.

Грекова, 8

Дмитрия Ульянова, 32

Усачева, 26 (Усачевский рынок)

Профсоюзная, 22/10, корпус 1

Пекарня Франсуа

Почти а-ля Прованс – пекарня и кафе, которые в Москве организовали французы. Милое место для завтраков и встреч – в меню, кроме хлеба, выпечка и десерты.



Конечно, в первую очередь надо брать багет или хлеб с помидорами и оливками. Так же хорош и наш родной батон или классический круглый хлеб, ржаной или пшеничный. Багет обойдется рублей в 90-100, а большой хлеб в 1,3 килограмма весом станет в 280 рублей – для удобства его продают четвертинками.

Чаплыгина, 16

Печатников переулок, 19, строение 1

Никитский бульвар, 8

и еще четыре пекарни в городе





Георгиевское подворье

При грузинской церкви, в некогда грузинском районе работает ресторан-пекарня, где весь хлеб называется опять же по-грузински – пури. Попробовать можно не только национальные виды, есть и эстонский пури, и итальянская чиабатта.



Хорош кукурузный хлеб-полумесяц – внутри он напичкан семенами подсолнечника или десертный с черносливом, курагой, изюмом и семечками, или фирменный георгиевский с шестью видами муки. Средняя цена за буханку – 150-200 рублей, работает доставка.



Большая Грузинская, 13, строение 2

Maritozzo

На первом этаже, где кафе, есть чудесная лавочка с сырами и колбасами – пройти мимо нее очень сложно. Особенно, если знать, что на кухне этого ресторана пекут замечательный хлеб (некоторые другие рестораны и бары его, кстати, тут закупают).

Все довольно просто, рецепты вертятся вокруг итальянской кухни так или иначе, но качество уже себя зарекомендовало. Если вы приверженец классики, берите чиабатту!

Малая Бронная, 24

Focacceria

И напоследок, новинка – команда Semifreddo запустила фокаччерию! По духу – та же Италия, и там же – на Патриарших прудах. Главное отличие вынесено в название. Здесь вы можете съесть свежую пышную фокаччу или прихватить с собой вместе с домашней мортаделлой или какой-нибудь сыровяленой колбаской.

Берите теплый кусок хлеба, кусочек мяса или свежую страчателлу на него, и вот он – идеальный завтрак или даже обед. Главное, удержаться и донести до дома. Можно уплетать и на месте – в меню раздел с фокаччей довольно большой. Правда, при таком простом, почти сермяжном рецепте, цены довольно высокие, в среднем 500-600 рублей.

Малая Бронная, 26

Елена Полякова