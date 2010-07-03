Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору хлеба

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Роспотребнадзор дал советы о том, как правильно выбрать хлеб. Список рекомендаций опубликован на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что хлеб и хлебобулочные изделия должны перевозиться в лотках в специальных закрытых машинах или фургонах, оборудованных полками.
Покупать его нужно только в стационарных предприятиях торговли, где есть условия для его хранения – проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием, специально оборудованные полки или витрины.
Хлеб должен быть правильной формы – без вмятин, трещин и боковых наплывов. Он должен быть хорошо пропечен, в мякише не должно быть комков или пустот. Также хлеб должен быть равномерно пористым.
Покупая хлеб, необходимо внимательно читать этикетку: на упаковке должны быть указаны дата изготовления и срок реализации продукта. Продажа загрязненной продукции не допускается.
"Хлебобулочные изделия из пшеничной муки (белый хлеб) сохраняют свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб – считается свежим на протяжении 36 часов с момента выпекания. Хлебобулочные изделия весом меньше 200 г хранятся до 16 часов", – отмечают в Роспотребнадзоре.
Также сообщается, что не стоит хранить хлеб в полиэтилене. Для этого лучше подойдет воздухопроницаемая хлебница или тканевый мешок.
Если на корке появилась плесень, употреблять такой продукт уже нельзя. Внешние проявления – это только указание на то, что процессы порчи теста внутри уже давно набирают обороты, отмечают специалисты.
Ранее Роспотребнадзор дал советы покупателям, как правильно подойти к выбору грибов. Ежегодно порядка тысячи россиян обращаются за помощью к врачам при отравлении грибами. Россиянам рекомендовали собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест.
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