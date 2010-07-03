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Москва 24

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Общество

15:07

Аномальное тепло задержится в столице минимум на неделю

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аномальное для середины ноября тепло сохранится в столичном регионе как минимум еще на семь дней, рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник, 11 ноября, воздух прогреется до +11 градусов, аномалия составит 7-8 градусов по сравнению с нормой, во вторник – +5... +7 градусов, аномалия – 5 градусов.

К выходным снова температура начнет расти – +8 днем и до +4... +6 по ночам. Погода будет сухой и относительно безветренной, выглянет солнце.

Атмосферное давление будет выше нормы на 10 миллиметров ртутного столба.

Существенного похолодания метеорологи пока не видят. Аномальное тепло задержится как минимум до начала следующей недели.

Первые десять дней ноября в Москве вошли в топ-10 самых теплых за 61 год. Среднесуточная температура превысила норму почти на 4 градуса.

При этом этот ноябрь не смог побить рекорд 2013 года, когда в первую декаду месяца среднесуточная температура доходила до +8 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что метеорологическая зима в Москве откладывается до конца ноября, хотя по климатическим законам она должна была наступить 10 ноября.

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