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Общество

10:02

Вильфанд пообещал по-майски теплые ночи в европейской части России

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночные температуры в европейской части России в начале недели будут соответствовать майским значениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что в понедельник в городе установится высокая для ноября погода. Днем температура воздуха прогреется до +10 градусов. А ночью не опустится ниже +6 градусов. По словам Вильфанда, такие ночные показатели наблюдаются в начале мая.

Во вторник, 12 ноября, в городе слегка похолодает, днем в столице будет около +5 градусов. В ночь на среду температура опустится до нулевой отметки. В целом до конца недели температура воздуха в городе будет не ниже +5 градусов, максимум температура дойдет до 7 градусов тепла.

Ученый уточнил, что прогноз верен для европейской части России.

Ранее синоптики рассказали, что метеорологическая зима в Москве откладывается до конца ноября, хотя по климатическим законам она должна была наступить 10 ноября.

Эта зима, по прогнозам синоптиков, может стать самой теплой в истории метеонаблюдений, поскольку уже сейчас наблюдается сдвиг прихода климатической зимы на две–три недели. Для обозначения этой аномалии они предлагают ввести новый термин – "вишневая зима". За 140 лет в Москве было семь "вишневых зим".

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