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Москва 24

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Общество

15:51

МЧС подготовило пункты обогрева для водителей на дорогах России

транспорт погода общество

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Спасатели проверили на готовность более шести тысяч пунктов обогрева на дорогах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МЧС Александра Чуприяна, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

"В ходе проверок мобильные пункты обогрева были доукомплектованы и теперь смогут принять более 336 тысяч человек в случае ЧП", – сказал он.

Все пункты обогрева были проверены сотрудниками чрезвычайного ведомства. Это теплые палатки или автобусы, где можно согреться и выпить горячий чай. В случае необходимости водителям и пассажирам также смогут оказать медицинскую помощь.

Кроме того, в столице работают в круглосуточном режиме мобильные пункты обогрева для людей без определенного места жительства. Пункты находятся около Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов.

Сотрудники службы предлагают бездомным помощь, рассказывают, где можно бесплатно поесть, помыться, получить одежду и переждать холода.

Ранее заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столица готова к осенне-зимнему сезону. Для холодов подготовили 17 тысяч единиц снегоуборочной техники и 13 крупных генераторов ТЭЦ. Около 150 районных, квартальных и локальных котельных готовы к генерации тепла.

За прошедшее лето все мероприятия по ремонту тепловых сетей, водопроводно-канализационных сетей проведены в полном объеме. Снегоплавильные пункты тоже готовы к работе.

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