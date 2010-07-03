Инфраструктуру МЦК подготовили к зимнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На навесах станций Московского центрального кольца (МЦК) в рамках подготовки к зимнему сезону установили снегозадержатели. Также подготовлены системы обогрева и снегоуборочный инвентарь, сообщает пресс-служба МЖД.

"Компания ОАО "РЖД" проводит подготовку пассажирской инфраструктуры МЦК к работе в зимнее время. Для обеспечения комфорта пассажиров проверена работа инфракрасных обогревателей и тепловых завес в транспортно-пересадочных узлах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проанализировали опыт работы в прошлые зимние сезоны, в том числе в период обильных снегопадов.

"Для обеспечения безопасности пассажиров на всех станциях МЦК (кроме станций "Лужники", "Площадь Гагарина" и "Деловой центр", где в этом нет необходимости) установили специальные снегозадержатели для предотвращения сползания снега с крыши", – пояснили в МЖД.

Для уборки снега и обработки платформ подготовили необходимый инвентарь и средства против гололеда.

Ранее заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столицы готова к осенне-зимнему сезону. Для холодов подготовили 17 тысяч единиц снегоуборочной техники и 13 крупных генераторов ТЭЦ. Около 150 районных, квартальных и локальных котельных готовы к генерации тепла. За прошедшее лето все мероприятия по ремонту тепловых сетей, водопроводно-канализационных сетей проведены в полном объеме. Снегоплавильные пункты тоже готовы к работе.

