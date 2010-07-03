Пункты обогрева для бездомных людей в столице с ноября будут работать круглосуточно

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Мобильные пункты обогрева для людей без определенного места жительства, которые находятся на привокзальных территориях в столице, с ноября будут работать круглосуточно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и соцзащиты населения.

Уточняется, что мобильные пункты находятся около Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов.

"Автобусы дежурят с 11:00 до 18:00 и с 21:00 до 06:00. Ежегодно с наступлением холодов они переходят на круглосуточный режим работы. В этом году это произойдет 1 ноября", – сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что с началом ночных заморозков в городе на усиленный режим работы переходит служба социального патруля, которая состоит из 30 автомобилей соцзащиты, курсирующих по столице. Сотрудники службы предлагают бездомным помощь, рассказывают, где можно бесплатно поесть, помыться, получить одежду и переждать холода.

Бездомным рассказывают, как можно выйти из сложной ситуации, а также чем могут помочь в Центре социальной адаптации.

Директор Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства имени Е. Глинки Сергей Тимошенков ранее сообщил, что смертность бездомных от переохлаждения в столице за последние 15 лет сократилась в сто раз. По его словам, в 2002-2003 годах зимой погибло 1 тысяча 223 человека, а в 2017-2018 годах – 11.

В декабре 2018 года был открыт новый пункт оказания срочной социальной помощи бездомным гражданам на улице Иловайская, дом 2. Там люди без определенного места жительства могут согреться, поесть и отдохнуть в любое время суток. Помещение отапливается и рассчитано на 60 мест.

Ранее жителей столицы призвали жертвовать теплую одежду бездомным в холода.