Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с Москвой 24 рассказал, какая погода ожидает москвичей в выходные.

По его словам, в целом погода будет хорошая, потому что в атмосфере сохранится влияние антициклона, который будет обеспечивать нас вполне комфортной для ноября погодой.

"В пятницу будет малооблачная погода без осадков, ночью ожидается около нуля градусов в Москве, по области – от -3 и +2. Днем в городе – 5–7 градусов, в Подмосковье – 3–8 градусов с южным ветром до 2–7 метров в секунду. В субботу и в воскресенье облаков станет побольше, но все равно солнце будет изредка выглядывать из-за туч. Осадков не будет", – говорит метеоролог.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Ночью в субботу в Москве будет от 0 до 2 градусов, днем – 3–5 градусов, по области – от -2 до 3 ночью, днем – 1–6 градусов. В воскресенье ожидается 5–7 в городе, в Подмосковье – 3–8 градусов. Атмосферное давление высокое – 757 миллиметров ртутного столба.



Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова дала прогноз погоды на ноябрь и зиму. Она заявила, что оттепель будет наблюдаться чаще, хотя будут случаться периоды мороза.

Также синоптики говорили, что зима в Москве в этот раз будет очень теплая. Сезон войдет в пятерку, в тройку или и вовсе станет рекордным в истории метеонаблюдений.



