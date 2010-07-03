Вильфанд опроверг аномальность предстоящих морозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее похолодание носит временный характер, отметив, что прогнозировать аномальные изменения температуры на долгосрочный период "непрофессионально", передает ИА "НСН".
По словам синоптика, похолодание действительно будет и отклонение от нормы составит от 14 до 18 градусов. Такая картина будет наблюдаться на Урале, в Томской, Новосибирской областях. А в Иркутской области температура воздуха опустится до -45 градусов.
При этом он пояснил, что такие перепады объясняются действием антициклона, который встречается в России ежегодно. По его словам, похолодание будет временным и о долгосрочном периоде говорить неправильно.
Он также пояснил, что ранее высказанные синоптиками прогнозы об экстремально теплой погоде также считаются неверными, поскольку в данном случае, по его словам, вернее будет говорить о качественных характеристиках, например, зима будет теплее нормы, пояснил Вильфанд.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина отмечала, что на Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
Она уточнила, что уже в четверг, 14 ноября, столбики термометров опустятся в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. На регионы обрушатся снегопады и метели. Она также прогнозировала похолодание в Омской, Свердловской, Тюменской, Иркутской областях.
В то же время в европейской части России установится комфортная погода, пообещала синоптик. Метеорологи предупреждали, что зима в Москве в нынешнем году будет очень теплая.
В среду, 13 ноября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, в ночные часы местами возможен туман. Днем воздух прогреется до +4... +6 градусов, в регионе – до +7. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
Климатолог рассказал об опасностях аномально теплой погоды
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