Метеорологи назвали самый "депрессивный" месяц в году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С точки зрения метеорологов ноябрь считается самым хмурым и "депрессивным" месяцем года, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он объяснил это тем, что в ноябре наблюдаются низкое атмосферное давление и активная циклоническая деятельность, образующая облака. По словам Вильфанда, длительное отсутствие солнца способствует развитию депрессивного настроения у людей.
"Область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака, так как циклоническая деятельность способствует облакообразованию. Раз облакообразование, то солнца нет и постоянная хмурость", – цитирует его ТАСС.
Синоптик добавил, что, согласно наблюдениям, ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами. Для профилактики плохого настроения в это время Вильфанд посоветовал больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать культурные мероприятия.
Ранее специалисты Гидрометцентра отмечали, что грядущая зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в столице. Специалисты объясняют, что подобные цвета используют при составлении погодных карт. И чем сильнее аномалия, тем более яркий розовый цвет.
По прогнозам метеорологов, средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.
Тем временем первые десять дней ноября в Москве вошли в топ-10 самых теплых за 61 год. Среднесуточная температура превысила норму почти на 4 градуса.
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