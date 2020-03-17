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Общество

10:16

В России вырос спрос на "солнечный" витамин D3

общество

Фото: avemario/depositphotos

Спрос на биологически активные добавки, в которых витамин D3 является основным активным веществом, повысился среди россиян. Статистические данные предоставлены DSM Group, специализирующейся на исследованиях фармацевтического рынка, передает News.ru.

Оказалось, что за последние пять лет в России в пять раз выросли продажи препаратов, которые содержат витамин D3. В 2015 году подобных БАДов реализовали на 170,5 миллиона рублей. В прошлом году их было продано на сумму 848,6 миллиона рублей.

26% всех препаратов покупают в Москве, в Санкт-Петербурге – почти 8%. Далее в рейтинге находятся Подмосковье (7,51%), Краснодарский край (3,31%) и Новосибирская область (2,72%).

Витамин помогает в работе иммунной системы, активируя организм на борьбу с вирусами. Отмечается, что D3 по составу и физиологическим свойствам ближе к стероидным гормонам. При этом витамин есть в рыбе, некоторых овощах, а также морепродуктах.

При недостатке D3 у человека ослабевает организм, что приводит к частым заболеваниям. Выводы экспертов демонстрируют, что пониженный уровень витамина D3 связан с высоким риском общей смертности.

Ранее были названы самые востребованные в России БАДы.

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