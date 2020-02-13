Врач рассказала, какие продукты помогут восполнить дефицит витамина D

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с Москвой 24 дала рекомендации, как при помощи питания восполнить недостаток витамина D в организме. По мнению эксперта, для профилактики такого дефицита необходимо сделать разнообразным рацион.

"В топ продуктов, богатых витамином D, всегда будут входить продукты животного происхождения. Лидером является рыба. Я бы рекомендовала тунец, лосось, сельдь, сардину, приготовленную на пару или запеченную, а также сардину, которая полезна и в законсервированном состоянии. В рыбе есть необходимый квартет: кальций и фосфор, белок и витамин D. Это минимум, который необходим", – пояснила диетолог.





Нурия Дианова врач-диетолог Также бороться с дефицитом поможет говяжья печень. Из нее можно сделать паштет с картофелем и овощами. Не стоит забывать про яйца: витамин D содержится в желтке. В меньшем количестве витамин D есть в грибах, например в шампиньонах.

Специалист отметила, что самостоятельно определить недостаток витамина D сложно, но, по словам Диановой, свидетельствовать о нем может повышенная утомляемость, усталость, депрессия.

"Проверить уровень содержания этого витамина в организме в первую очередь рекомендуется тем, у кого есть сахарный диабет, кто страдает от лишнего веса или от проблем с менструальным циклом", – порекомендовала диетолог.

А вот применять препараты для пополнения запаса витамина D без рекомендаций специалистов не стоит, подчеркнула Дианова. "Нужно для начала со специалистом выяснить уровень содержания витамина в организме", – уточнила она.





Нурия Дианова врач-диетолог Надо признать, что это нужно делать не только зимой. Наш регион входит в полосу, где солнца очень мало. Нам нужно понимать, что осенью уже следует начинать принимать витамин D дополнительно.

Ранее сообщалось, что справиться со стрессом и сонливостью, которые возникают из-за нехватки солнечного света, можно с помощью ярких цветов и физической активности, рассказала член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

По ее словам, из-за отсутствия солнца активно вырабатывается мелатонин – гормон сна, а из-за этого ощущается сонливость и возникает стресс.

"В отсутствие солнечного света хуже вырабатываются витамин D и гормоны радости. Как следствие, слабеет иммунитет, мы легче подвергаемся различным заболеваниям и становимся непривлекательными: ухудшается состояние волос и в целом портится внешний вид. Хороший способ преодолеть стресс из-за мрачной погоды – окружить себя яркими вещами", – рассказала Челышева.

Психолог рекомендовала носить одежду ярких цветов, чаще заниматься спортом, много гулять, не отказывать себе в любимой еде. Кроме того, отметила она, поможет тепло-желтое освещение в доме.

Ранее заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов сообщил, что регулярные пробежки зимой по парку помогут справиться со стрессом и станут профилактикой депрессии.

По его словам, в солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение. Также он заметил, что получать кислород лучше на свежем воздухе. Иусов добавил, что тренировки на свежем воздухе закаливают организм и снижают риск развития простудных заболеваний.



Соболева Илона