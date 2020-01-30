Марафон "Эмоциональный интеллект" пройдет в центре занятости "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Марафон "Эмоциональный интеллект" третий раз пройдет в центре занятости "Моя карьера", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Он будет полезен всем, кто хочет научиться понимать себя и других, правильно оценивать свое эмоциональное состояние и улучшить качество общения", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в марафоне два блока, каждый из которых предполагает работу под руководством опытных тренеров и психологов в аудитории и самостоятельное выполнение заданий дома. Каждый блок будет длится 21 день. В течение 42 дней для участников будут проводить теоретические и практические занятия.
В первом блоке москвичи научаться распознавать собственные негативные эмоции и преобразовывать их в позитивные. Занятия будет вести автор методики "Ключи к негативным эмоциям" Алексей Закревский.
Второй блок будет посвящен выстраиванию взаимоотношений с другими людьми. Кандидат психологических наук бизнес-тренер Жанна Завьялова проведет игру "Эмоциональный интеллект". Ее участники в течение нескольких игровых сессий будут наблюдать разные реакции других людей и постараются повлиять на их эмоции.
В конце марафона участники выполнят тесты, чтобы оценить свой прогресс.
Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров.
В центре помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию, консультируют по вопросам прохождения профессионального обучения, а также подбирают вакансии.
Специалисты центра работают с молодежью от 14 лет, людьми старшего поколения, многодетными семьями, женщинами с детьми, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В центре стараются помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным родителям. Главное условие – желание трудоустроиться.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая программа направлена на то, чтобы выявить нуждающиеся в работе семьи, пригласить их к разговору, снять психологические и другие барьеры. Таким образом, отметил мэр, речь идет о целом комплексе услуг, которые впервые собрали на одной площадке.
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