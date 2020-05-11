Россия поднялась на третье место в мире по числу выявленных случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия поднялась на третье место в мире по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. Первые две строчки по количеству заболевших занимают Соединенные Штаты и Испания, передает ТАСС.

При этом Великобритания и Италия еще не предоставляли данные о выявленных случаях COVID-19 за понедельник.

Согласно последним данным, за последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки умерли 94 человек, большинство из них в Москве – 56. За весь период скончались 2 009 человек. Выздоровели за сутки 5 495 пациентов. Всего же выписали уже 39 801 человека.