Принятые меры позволили сохранить тысячи жизней – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Принятые меры по борьбе с корнавирусом позволили сохранить жизни тысяч россиян, заявил Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

"Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней, и конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам", – сказал глава государства.

Президент РФ отметил, что страна находится в лидерах по количеству ежедневных тестов на COVID-19.

Путин отметил, что неготовность и перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности в мире.

"А мы, повторюсь, сейчас можем оказывать такую помощь, и благодаря заранее принятым мерам уже сохранены, можно сказать это без всякого преувеличения, многие тысячи жизней", – подчеркнул он.

За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было. Всего в стране зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19.