Названа лучшая валюта для сбережений

Фото: ТАСС/Dusko Jaramaz/PIXSELL/PA Images
Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин рассказал, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что за последние полгода лучше всего себя показали шведская крона, швейцарский франк и датская крона. По его словам, эти валюты по росту с начала года к доллару США опередили даже евро.
"Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют", – отметил Бабин.
При этом эксперт добавил, что, учитывая высокие геополитические риски, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться. По его словам, доллар может проявить нестабильность на фоне президентских выборов в США.
"Доллар может проявить нестабильность динамики из-за внутриполитической неопределенности в США, связанной с ноябрьскими выборами президента, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также гражданскими волнениями в стране. Поэтому швейцарский франк может стать одной из немногих валют, сохраняющей стабильность", – заявил Бабин.
В то же время эксперт заявил, что основной проблемой для россиян, которые ищут альтернативу доллару, евро и рублю, заключается в обменных курсах, которые в банках вряд ли будут близки к рыночным. Он отметил, что это может привести к курсовым издержкам, превышающим доходность вложений.
"При всем богатстве выбора разумное низкорискованное вложение возможно лишь в несколько защитных европейских валют, среди которых выделяется швейцарский франк", – заключил аналитик.
Аналитики ранее пришли к выводу, что запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.
Также сообщалось, что крупнейшие российские банки зафиксировали отток валютных вкладов. Клиенты семи из 11 системно значимых финансово-кредитных учреждений забрали в июне с валютных депозитов 602,4 миллиона долларов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: