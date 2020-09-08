Названа лучшая валюта для сбережений

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Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин рассказал, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что за последние полгода лучше всего себя показали шведская крона, швейцарский франк и датская крона. По его словам, эти валюты по росту с начала года к доллару США опередили даже евро.

"Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют", – отметил Бабин.

При этом эксперт добавил, что, учитывая высокие геополитические риски, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться. По его словам, доллар может проявить нестабильность на фоне президентских выборов в США.

"Доллар может проявить нестабильность динамики из-за внутриполитической неопределенности в США, связанной с ноябрьскими выборами президента, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также гражданскими волнениями в стране. Поэтому швейцарский франк может стать одной из немногих валют, сохраняющей стабильность", – заявил Бабин.

В то же время эксперт заявил, что основной проблемой для россиян, которые ищут альтернативу доллару, евро и рублю, заключается в обменных курсах, которые в банках вряд ли будут близки к рыночным. Он отметил, что это может привести к курсовым издержкам, превышающим доходность вложений.

"При всем богатстве выбора разумное низкорискованное вложение возможно лишь в несколько защитных европейских валют, среди которых выделяется швейцарский франк", – заключил аналитик.

Аналитики ранее пришли к выводу, что запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.

Также сообщалось, что крупнейшие российские банки зафиксировали отток валютных вкладов. Клиенты семи из 11 системно значимых финансово-кредитных учреждений забрали в июне с валютных депозитов 602,4 миллиона долларов.