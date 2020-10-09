Эксперт дал оценку ситуации с курсом рубля

Фото: depositphotos/Mukhina1

Впервые за две недели в ходе торгов курс доллара опускался ниже 77 рублей. Данную ситуацию оценил независимый эксперт Роман Блинов.

Специалист заметил положительные изменения на рынке сырья и глобальном рынке капитала в последнее время, сообщает RT.

"Позволю предположить, что в связи с наступлением холодов в Америке и Канаде появится спрос по нагрузке по НПЗ для того, чтобы обеспечить теплом Северо-Американский континент. За этим последуют увеличение спроса на рынке сырья и дальнейшие покупки", – пояснил Блинов.

Специалист также отметил стабилизацию цен на американскую нефть и нефть марки Brent в течение последних двух недель. Аналитик считает, что это способствует поддержке курса российской национальной валюты.

Ранее замруководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова связала укрепление рубля с тем, что от России немного отступила санкционная угроза. Она добавила, что позитив на валютном рынке создает тот факт, что пока не планируется вводить жестких ограничений для бизнеса.