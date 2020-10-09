Эксперт дал оценку ситуации с курсом рубля

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Впервые за две недели в ходе торгов курс доллара опускался ниже 77 рублей. Данную ситуацию оценил независимый эксперт Роман Блинов.
Специалист заметил положительные изменения на рынке сырья и глобальном рынке капитала в последнее время, сообщает RT.
"Позволю предположить, что в связи с наступлением холодов в Америке и Канаде появится спрос по нагрузке по НПЗ для того, чтобы обеспечить теплом Северо-Американский континент. За этим последуют увеличение спроса на рынке сырья и дальнейшие покупки", – пояснил Блинов.
Специалист также отметил стабилизацию цен на американскую нефть и нефть марки Brent в течение последних двух недель. Аналитик считает, что это способствует поддержке курса российской национальной валюты.
Ранее замруководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова связала укрепление рубля с тем, что от России немного отступила санкционная угроза. Она добавила, что позитив на валютном рынке создает тот факт, что пока не планируется вводить жестких ограничений для бизнеса.
Официальный курс евро на среду вырос до 92,52 рубля
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