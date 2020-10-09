Эксперт оценила ситуацию на валютном рынке

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Укрепление рубля, в частности, связано с тем, что от России немного отступила санкционная угроза, рассказала замруководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Сейчас с очень высокой вероятностью те санкции, которые Евросоюз будет обсуждать на следующей неделе, коснутся только достаточно ограниченного круга физлиц", – сказала Мильчакова в беседе с RT.

Она выразила уверенность, что серьезных негативных изменений в связи со строительством "Северного потока – 2" не ожидается.

Мильчакова добавила, что позитив на валютном рынке создает тот факт, что пока не планируется вводить жестких ограничений для бизнеса.

По информации Мосбиржи, курс американской валюты расчетами на 10 октября снизился на 30 копеек, до уровня 77,06 рубля. Ранее был зафиксирован показатель в 76,97 рубля.

Накануне Сбербанк объявил об оттоке валютных вкладов клиентов в сентябре. В кредитной организации назвали этот процесс следствием изменения курса евро к доллару, а не волатильностью рубля.

В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убежден в предстоящем восстановлении национальной валюты. По его словам, восстановление позиций рубля неизбежно, поскольку ослабление российской валюты считается обычной рыночной волатильностью.