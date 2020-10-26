Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 25 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе валютных торгов на 16:53 по московскому времени европейская валюта опустилась на 0,34% к закрытию предыдущей сессии – до 89,98 рубля.

В пятницу, 23 октября, Банк России объявил значения официальных курсов евро и доллара на выходные и понедельник. Установленный курс евро к рублю снизился на 94,21 копейки, до 90,4142 рубля, курс доллара – до 76,4667 рубля.

Вместе с тем Банк России ухудшил прогноз по чистому оттоку капитала из России более чем вдвое – до 53 миллиардов долларов. Таким образом, показатели 2020 года приблизились к антирекорду 2018 года, когда отток составил 67,5 миллиарда долларов. В 2019 году этот показатель был на уровне 26,7 миллиарда долларов.