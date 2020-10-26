Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

16:57

Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 25 сентября

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 25 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе валютных торгов на 16:53 по московскому времени европейская валюта опустилась на 0,34% к закрытию предыдущей сессии – до 89,98 рубля.

В пятницу, 23 октября, Банк России объявил значения официальных курсов евро и доллара на выходные и понедельник. Установленный курс евро к рублю снизился на 94,21 копейки, до 90,4142 рубля, курс доллара – до 76,4667 рубля.

Вместе с тем Банк России ухудшил прогноз по чистому оттоку капитала из России более чем вдвое – до 53 миллиардов долларов. Таким образом, показатели 2020 года приблизились к антирекорду 2018 года, когда отток составил 67,5 миллиарда долларов. В 2019 году этот показатель был на уровне 26,7 миллиарда долларов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать