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Москва 24

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Экономика

14:07

ЦБ установил официальный курс валют на ближайшие три дня

экономика финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России объявил значения официальных курсов евро и доллара на выходные и понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.

Установленный ЦБ курс евро к рублю снизился на 94,21 копейки, то есть до 90,4142 рубля. Что касается курса доллара, то тенденция сохраняется и здесь – американская валюта подешевела до 76,4667 рубля.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 76,17 копейки, до уровня 82,7431 рубля.

Эксперт Роман Блинов ранее рассказал о факторах, которые повлияют на ситуацию на валютном рынке. По словам специалиста, значительное воздействие на валютные колебания оказывают предстоящие президентские выборы в США. Кроме того, важным условием является стабилизация ситуации в энергетической сфере.

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