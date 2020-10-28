Курс евро поднялся выше 92 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 0,8% – до 92,0325 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 13:47 мск.

В ходе торгов курс американского доллара поднимался на 1,43% – до 78,4150 рубля.

По данным ЦБ, в России существенно вырос импорт иностранной валюты в наличной форме. В августе 2020 года банки ввезли в страну 1,62 миллиарда долларов, что в 1,8 раза превышает показатели за июль и аналогичный период 2019 года.

