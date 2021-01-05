Еще 6 752 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Еще 6 752 пациента были выписаны по выздоровлению в Москве после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

"В столице выздоровели еще 6 752 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 659 076", – уточнили в организации.

В Оперштабе также отметили, что за последние сутки в столице подтвердили 4 842 новых случая коронавируса. Из-за инфекции скончались 75 пациентов.

Москвичам напомнили о необходимости обращаться к врачу при симптомах ОРВИ.

В России за последние сутки выявили 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Активно выявлено 2 864 (11,8%) случая без клинических проявлений.

