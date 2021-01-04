Чернышенко рассказал о работе единого номера 122 по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Служба номера 122 работает без сбоев во всех регионах России в праздничные дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Службы 122 работают без сбоев и выдерживают нагрузку во всех регионах страны в праздничные дни. Среднее время ожидания ответа оператора составляет менее 1 минуты в 80 регионах, в пяти субъектах – до двух минут", – сказал Чернышенко.
По словам Чернышенко, большая часть звонящих граждан обращаются за получением информационно-справочной информации, около 30% просят записать к врачу или вызвать врача на дом.
Вице-премьер также добавил, что голосовой помощник службы 122 на основе искусственного интеллекта (ИИ), который записывает граждан на прием к врачу, внедрили в 15 субъектах РФ. За последние дни его начали использовать Забайкальский край и Новосибирская область.
В конце ноября стало известно о появлении Единого телефонного номера по коронавирусу. Сообщалось, что он позволит централизовать звонки в call-центрах субъектов, а также организовать их оперативную маршрутизацию.
В дальнейшем планируется, что по номеру можно будет не только вызвать врача на дом, но и оформить дистанционный больничный лист, доставку рецептов и получить консультацию специалистов, а также решить другие важные вопросы, связанные с коронавирусом.
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