Москвичам рассказали, какие горячие линии будут работать в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В новогодние праздники многие call-центры и сервисы продолжат работу в стандартном режиме, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В период праздничных выходных город останется на связи с жителями. Москвичи смогут получить консультации по вопросам в сфере ЖКХ, госуслуг, узнать график работы государственных организаций и транспорта", – рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Звонки будут принимать специалисты более 50 горячих линий. В частности, для москвичей будут работать следующие:
Кроме того, в городе будет работать справочная служба для туристов по номерам +7 (495) 122-01-11 и +7 (800) 300-61-22.
Сообщается также, что для удобства москвичей на многие вопросы подготовили ответы mos.ru, а также приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".
Ранее москвичам рассказали, как будут работать в новогодние праздники медицинские организации. Взрослые поликлиники будут работать с 31 декабря по 8 января и 10 января с 09:00 до 16:00. 9 января прием пациентов будет осуществляться до 18:00. Также москвичи смогут вызвать на дом врача с 08:00 до 20:00, прием вызовов будет осуществляться до 19:30.
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