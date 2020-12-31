Москвичам рассказали, какие горячие линии будут работать в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новогодние праздники многие call-центры и сервисы продолжат работу в стандартном режиме, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В период праздничных выходных город останется на связи с жителями. Москвичи смогут получить консультации по вопросам в сфере ЖКХ, госуслуг, узнать график работы государственных организаций и транспорта", – рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Звонки будут принимать специалисты более 50 горячих линий. В частности, для москвичей будут работать следующие:

единая справочная служба правительства +7 (495) 777-77-77 ,

, единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53 ,

, единая служба записи на прием к врачу +7 (495) 539-30-00 ,

, контакт-центр "Московский транспорт" +7 (495) 539-54-54 ,

, горячая линия по коронавирусу +7 (495) 870-45-09 и другие службы.

Отмечается, что специалисты единой справочной службы подскажут график работы государственных организаций и центров госуслуг, а сотрудники единого диспетчерского центра проконсультируют по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, в городе будет работать справочная служба для туристов по номерам +7 (495) 122-01-11 и +7 (800) 300-61-22.

Сообщается также, что для удобства москвичей на многие вопросы подготовили ответы mos.ru, а также приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Ранее москвичам рассказали, как будут работать в новогодние праздники медицинские организации. Взрослые поликлиники будут работать с 31 декабря по 8 января и 10 января с 09:00 до 16:00. 9 января прием пациентов будет осуществляться до 18:00. Также москвичи смогут вызвать на дом врача с 08:00 до 20:00, прием вызовов будет осуществляться до 19:30.