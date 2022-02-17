В РФ возбуждено 900 уголовных дел о продаже документов о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство внутренних дел РФ возбудило 900 уголовных дел о продаже документов о вакцинации и ПЦР-тестировании. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе коллегии МВД с участием Владимира Путина.

"Возбуждено 900 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией и использованием медицинских документов о вакцинации или ПЦР-тестировании", – заявил Колокольцев, слова которого приводит ТАСС.

Он также уточнил, что было заблокировано 2,5 тысячи сайтов, где продавались поддельные сертификаты и справки.

В ноябре 2021 года Минздрав РФ предложил наделить Росздравнадзор полномочиями по блокировке сайтов по продаже поддельных медицинских документов. Согласно проекту соответствующего документа, торгующие поддельными сертификатами сайты должны быть внесены в единый реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию.

В декабре прошлого года во втором чтении депутатами была одобрена поправка, которая предусматривает внесудебную блокировку сайтов, продающих COVID-сертификаты. Один из авторов законопроекта Александр Хинштейн подчеркнул, что эта норма распространится на любые объявления в Сети о поддельных медицинских справках и документах.

