В РФ возбуждено 900 уголовных дел о продаже документов о вакцинации

14:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство внутренних дел РФ возбудило 900 уголовных дел о продаже документов о вакцинации и ПЦР-тестировании. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе коллегии МВД с участием Владимира Путина.
"Возбуждено 900 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией и использованием медицинских документов о вакцинации или ПЦР-тестировании", – заявил Колокольцев, слова которого приводит ТАСС.
Он также уточнил, что было заблокировано 2,5 тысячи сайтов, где продавались поддельные сертификаты и справки.
В ноябре 2021 года Минздрав РФ предложил наделить Росздравнадзор полномочиями по блокировке сайтов по продаже поддельных медицинских документов. Согласно проекту соответствующего документа, торгующие поддельными сертификатами сайты должны быть внесены в единый реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию.
В декабре прошлого года во втором чтении депутатами была одобрена поправка, которая предусматривает внесудебную блокировку сайтов, продающих COVID-сертификаты. Один из авторов законопроекта Александр Хинштейн подчеркнул, что эта норма распространится на любые объявления в Сети о поддельных медицинских справках и документах.
"Специальный репортаж": "нездоровый сертификат"
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