Сбой произошел в работе сайта "Авито"

Фото: скриншот сайта avito.ru

В работе "Авито" наблюдается сбой. В частности, не загружается страница с браузера.

"Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу или загляните позже – мы обязательно все починим", – следует из сообщения на главной странице сайта.

В ночь на 15 мая пользователи уже жаловались на проблемы в работе сайта "Авито". Больше всего жалоб поступало от жителей Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

