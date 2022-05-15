Сайт "Авито" восстановил работу после ночных сбоев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервис для размещения объявлений "Авито" оперативно восстановил работу после ночных сбоев, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Команда оперативно восстановила работоспособность всех сервисов", – говорится в сообщении.

В ночь на 15 мая пользователи жаловались на проблемы в работе сайта. Больше всего жалоб на сбои поступало от жителей Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

