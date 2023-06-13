ГД приняла в первом чтении проект о блокировке сайтов по сбору средств для ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о блокировке сайтов по сбору средств для украинских военных. Соответствующая информация размещена в базе данных нижней палаты Федерального собрания.

Документ предлагает внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В частности, инициатива вводит ограничения для ресурсов, содержащих предложения "о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования".

Кроме того, дополняется положение, по которому генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители могут обращаться в Роскомнадзор, чтобы ограничить доступ к соответствующим ресурсам.

Ранее в России предложили заблокировать монетизацию для не поддерживающих СВО артистов. По словам рэпера Акима Апачева, каждый заработанный таким образом рубль оборачивается патроном, "выпущенным в нашу сторону". При этом Апачев добавил, что людям нельзя запретить слушать любимых исполнителей, однако можно лишить артистов дохода от прослушиваний.

Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву и членов ее семьи на финансирование ВСУ