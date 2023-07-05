Минтранс РФ опроверг информацию о введении сборов с пассажиров для резервного фонда

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Министерство транспорта РФ опровергло информацию об идее взимать с пассажиров дополнительные средства при оформлении билетов, которые направлялись бы в резервный фонд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минтранс России не ведет работу ни с АО "Авиагарант", ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний", – отметили в министерстве.

Информация, которая была опубликована и распространена относительно создания фонда, не соответствует действительности, подчеркнули в пресс-службе.

В Минтрансе отметили, что ведущие российские авиакомпании высказались против создания такого фонда.

Утром 5 июля сообщалось, что Минтранс выступил с предложением ввести дополнительный сбор с авиапассажиров при оформлении билетов, чтобы создать резервный фонд поддержки пассажиров на случай банкротства авиакомпаний.

В "Ростехе" подтвердили, что данная инициатива обсуждается, однако воздержались от более подробных комментариев до принятия конкретных решений. Как сообщили представители российских авиакомпаний, сумма сбора могла составить от 150 до 300 рублей с пассажира.



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