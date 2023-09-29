Россиянам рассказали, какие изменения для владельцев недвижимости вступят в силу 1 октября

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Изменения, касающиеся закрепления в законе статуса общего имущества, вступят в силу с 1 октября. Они дают определение понятию "общее имущество" и порядку его содержания, сообщает Life.ru со ссылкой на вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова.

Он уточнил, что в законе закрепят правило, согласно которому дополнительные расходы на содержание общего имущества будут нести только те собственники, по инициативе или вине которых они возникли.

Так, проголосовавший на собрании за обустройство площадки собственник и будет нести за него расходы, привел эксперт пример. Если засорится мусоропровод, расходы на устранение проблемы лягут только на виновника произошедшего, добавил он.

Кроме того, в силу вступят изменения, которые затрагивают гаражные объединения, определяющие статус общего имущества на территориях гаражного назначения (ТГН) и гаражных комплексов, заявил Кузнецов.

Отмечается, что они также коснутся порядка и способов управления общим имуществом, видов взносов членов товарищества собственников недвижимости и направления их расходования.

Также с 1 октября 2023 года вступают в силу изменения, внесенные в Гражданский кодекс (ГК) РФ, в частности, касающиеся оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Так, в ГК РФ вносится статья 259.4 "Бремя содержания общего имущества", согласно которой каждый собственник недвижимой вещи обязан участвовать в расходах и издержках по содержанию и сохранению общего имущества соразмерно со своей долей в праве на него.

Ранее сообщалось, что возможность сдавать жилье в аренду посуточно будет вписана в Жилищный кодекс. Данную инициативу Минстроя уже поддержал кабмин.

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