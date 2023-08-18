Эксперты рассказали, почему опасно делиться фотографиями детей в соцсетях

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Размещение родителями фото, видео и иных биоданных детей может грозить тем, что их начнут использовать мошенники. В этом случае подразумевается овершеринг. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Исходя из результатов опроса "Лаборатории Касперского", 43% родителей публикуют снимки со своими детьми, а 35% из них сообщают еще и дополнительные сведения, например имя или геолокацию.

Эксперт исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова на примере рассказала, как мошенники используют материалы с детьми – так, злоумышленник может сгенерировать голосовое сообщение, в котором будет зачитана записка с требованием выкупа.

Глава отдела инфобезопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд отметил, что дети еще могут столкнуться с угрозой буллинга или вниманием педофилов.

В связи с этим зампредседатель Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин предложил обновить закон для усиления безопасности жизни детей.

Ранее телефонные мошенники начали вымогать деньги у детей. Одного из вероятных аферистов, который через таксиста забирал крупную сумму у подростка, задержали полицейские в подмосковном Жуковском. 13-летняя девочка передала мужчине 300 тысяч рублей.

Телефонные мошенники начали звонить родственникам россиян для кражи денег с их счетов