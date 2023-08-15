Травматолог рассказал о наиболее частых летних травмах и способах их избежать

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Летом люди обычно больше занимаются спортом, чаще отдают предпочтение активному отдыху, из-за этого растет травматизм. О том, с какими травмами чаще всего люди сталкиваются летом и как их избежать, рассказал травматолог-ортопед Сергей Белоус, сообщает Life.ru .

Он отметил, что в среднем на травмы приходится 6–7% заболеваний. В теплое время года одними из наиболее распространенных травм являются ушибы, ссадины и порезы. В большинстве случаев они не требуют врачебного вмешательства – достаточно приложить лед, промыть рану и обернуть асептической повязкой.

Если же речь идет о глубоком порезе, при котором могут быть задеты нервы или сухожилия, то помощь медиков уже необходима. То же касается растяжения связок и повреждения суставов. В последнем случае важно исключить наличие перелома: если все хорошо, то какое-то время может потребоваться пить обезболивающие, к месту травмы нужно будет прикладывать холодный компресс.

"Лучшая профилактика вышеперечисленных травм – осторожность взрослых и бдительность родителей, соблюдение техники безопасности в быту и при занятиях спортом, обучение детей поведению на улице, соблюдение правил дорожного движения", – подытожил Белоус.

Ранее травматолог-ортопед Сергей Алексутов рассказал, что некоторые виды летней обуви могут быть опасны для здоровья. В их числе, например, кеды на плоской подошве: они лишают стопы амортизации и способствуют их перегрузке.

