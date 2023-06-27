Ортопед рассказал об опасной летней обуви

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Некоторые виды летней обуви опасно носить, заявил в интервью радио Sputnik травматолог-ортопед Сергей Алексутов.

По словам Алексутова, далеко не вся летняя обувь безопасна для здоровья. В частности, кеды могут способствовать перегрузке стоп.

"Кеды на плоской подошве <...> лишают стопу дополнительной амортизации. Когда мы их носим, нагрузка на пяточную область в полтора раза больше, чем на передний отдел стопы. Поэтому все кеды, где отсутствует пяточный амортизатор, способствуют перегрузке стопы и могут являться фактором риска возникновения заболеваний стопы", – сказал эксперт.

Ортопед уточнил, что открытая обувь, например шлепанцы или сланцы, также вредны, поскольку они не фиксируют стопу. Это приводит к напряжению передних отделов стопы, что чревато возможными травмами, отметил Алексутов.

В то же время, как подчеркнул эксперт, существует правильная открытая обувь. К ней относятся специальная ортопедическая обувь, а также сандалии и босоножки с небольшим задником, который будет фиксировать пятку, и ремешками, фиксирующими передний отдел.

Ранее травматолог-ортопед Анвар Гиниятов заявил, что ребенку летом следует носить обувь с мягкой подошвой и супинатором при необходимости.

Врач подчеркнул, что нельзя допускать донашивания обуви ребенком за другими детьми. При этом Гиниятов посоветовал приобретать обувь в обычных магазинах.

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