Главные советы, как правильно ухаживать за ногами летом

Летний сезон – испытание для ног. Среди стандартных неприятностей – потливость, чрезмерная сухость кожи, трещины и мозоли. Как сохранить ноги здоровыми в жаркую погоду, разбираемся вместе со специалистом.



Время босоножек

В жару надо носить открытую обувь, это одно из важных правил, которое поможет сохранить кожу стоп здоровой. Об этом Москве 24 рассказала подолог, инструктор международной школы подологии Юлия Федотова.

По ее словам, летом в закрытой обуви потовые железы работают в усиленном режиме. Это благоприятная среда для возникновения неприятного запаха, развития бактериальной, грибковой инфекций, образования бородавок.





Юлия Федотова подолог В жару лучше выбрать сандалии и босоножки, а кеды и кроссовки пусть ждут прохладных дней. Если же и захотелось прогуляться в закрытой обуви, всегда надевайте под нее носки с содержанием хлопка не менее 65%.

Тем, у кого работа потовых желез уже нарушена и ноги стали неприятно пахнуть, стоит пользоваться специальными кремами, пудрами, дезодорантами или спреями. Их важно наносить вечером после душа на чистую сухую кожу, отметила эксперт.

Восстановить состояние ног помогут регулярные прогулки босиком по траве, песку или гальке. Также необходимо каждый вечер тщательно мыть с мылом всю стопу и межпальцевые промежутки. После следует насухо вытирать ноги индивидуальным полотенцем.

Также Федотова призвала не забывать об уходе за обувью. Ее вместе со стельками необходимо ежедневно просушивать.



Без сухости и трещин

Многие стесняются носить открытую обувь из-за сухой кожи и трещин на ногах. Однако это состояние указывает не только на эстетические проблемы, подчеркнула Федотова.

Чрезмерная сухость кожи провоцирует жжение, легкий зуд и чувство стягивания. Также это может стать причиной развития некоторых заболеваний, таких как атопический дерматит, экземы и пиодермии (инфекционные заболевания кожи).





Юлия Федотова подолог Чтобы избежать неприятностей, важно отказаться от мыла и гелей для душа, которые содержат сульфаты – они сушат кожу. Кроме этого, необходимо регулярно пользоваться кремом для ног: летом увлажняющим, а зимой питательным.

Однако надо учитывать, что без педикюра никакой крем не сможет проникнуть вглубь кожи, напитать и восстановить ее. В идеале процедуру необходимо проходить у грамотного специалиста.

Тех, кто пытается делать педикюр самостоятельно, эксперт призвала тереть кожу очень аккуратно. Желание иметь пятки как у младенца в итоге приводит к глубоким трещинам, предупредила она.

Еще один враг здоровых ног – педикюрные носки, после которых кожа слезает пластом. По словам эксперта, роговой слой необходимо сохранять, так как он выполняет защитную функцию.



Лайфхаки для отпуска

Перед поездкой на море педикюрный салон необходимо посетить хотя бы за неделю до отправления, рассказала подолог Юлия Федотова. Соленая вода и горячий песок высушат кожу после недавно пройденной процедуры. Из-за этого возникает риск вернуться из отпуска с потрескавшимися пятками.





Юлия Федотова подолог Обязательно прихватите с собой крем с мочевиной 10% и наносите его на кожу ног после душа. Это защитит ее от пересыхания.

Избежать появления мозолей во время длительных прогулок поможет обычный твердый дезодорант. Следует наносить его на места прилегания стопы к ремешкам обуви, чтобы кожа под ними была сухой в течение дня.

Если же мозоль уже образовалась, поможет гидроколлоидный пластырь. Но перед тем как его наклеить, надо обработать рану перекисью или хлоргексидином, заключила подолог.

