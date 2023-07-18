"Московский патруль": телефонные мошенники начали вымогать деньги у детей

Телефонные мошенники начали вымогать деньги у детей. Одного из вероятных аферистов, который через таксиста забирал крупную сумму у подростка, задержали полицейские в подмосковном Жуковском.



Момент передачи пакета с купюрами от водителя такси к сообщнику мошенников сняла камера видеонаблюдения. 13-летняя девочка передала мужчине 300 тысяч рублей. В полицию обратилась мать девочки, которая узнала о преступлении. Задержанный мужчина признался в том, что подобным способом уже забирал деньги и переводил на счета сообщников.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

