Эксперты рассказали, что делать туристам за рубежом в случае кражи из отеля

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Правовая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) и туроператоры не советуют брать на отдых дорогие аксессуары и драгоценности. И особенно не рекомендуется оставлять их без присмотра. Соответствующее сообщение появилось на сайте Ассоциации.

В нем отмечают, что если кража произошла, то о ней нужно сообщить администрации гостиницы и представителю туроператора. Также можно вызвать полицию и рассказать о случившемся консульству РФ. Их консультация и помощь, возможно, понадобятся для следующих коммуникаций с местными органами правопорядка.

Подчеркивается, что у туристов нет прав требовать у туркомпании участия в расследовании, компенсации украденного или сопровождения в полицию. Представители фирмы могут это сделать только добровольно.

По словам юристов, получить от гостиницы компенсацию украденного непросто. Для этого придется предъявить доказательства, что у отдыхающего были украденные деньги или вещи. Сделать это можно при помощи декларации ценностей. Документ составляется при пересечении границы и позволяет обратиться за компенсацией в страховую компанию, сотрудничающую с отелем.

Также эксперты посоветовали хранить ценные вещи в специальном сейфе отеля вне номера. При въезде предметы описывают и сдают в сейф на ресепшен или в офисе управляющего. Туристу выдают расписку. В таком случае при краже гость получит компенсацию.

Ранее в АТОР сообщили, что цены на туры за рубеж за неделю увеличились на 6–7% из-за падения курса рубля. Так, недельный отдых в Египте для двоих обойдется в среднем в 150 тысяч рублей, в Турции – в 170–200 тысяч.

До этого Российский союза туриндустрии отмечал, что Турция стала самым популярным направлением летнего отдыха среди россиян в этом году. В страну летают 1,2 тысячи рейсов в неделю.

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