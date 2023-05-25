Абоненты Tele2 смогут увеличить скорость мобильного интернета в 1,5 раза

Фото: пресс-служба Tele2

Российский оператор мобильной связи Tele2 запускает опцию 4G Turbo, при подключении которой клиенты могут увеличить скорость мобильного интернета до 50%. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Отмечается, что у клиентов, подключивших услугу, скорость интернета увеличится до 50%, что сопоставимо с возможностями в сети 5G. Опция по умолчанию бесплатно входит в тариф Premium, а для пользователей других тарифов стоимость составит 150 рублей в месяц. При первом подключении услуга будет бесплатной до очередного списания платы за тариф.

В компании отметили, что сверхскоростной интернет будет интересен для пользователей стриминговых сервисов, геймеров, для участия в видеоконференциях или раздачи трафика на другие устройства.

"Мы позаботились о клиентах, которым нужна максимальная скорость. Потребление мобильного интернета с каждым годом растет: абоненты больше общаются в мессенджерах, смотрят видео и скачивают тяжелый контент на смартфоне. Скорость становится для них все важнее. Следуя этому тренду, мы развиваем сетевую инфраструктуру и разрабатываем выгодные предложения. Новая опция позволит использовать смартфон на полную мощность на скорости, сопоставимой с 5G", – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов.

Услуга делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной системе. Она отслеживает нагрузку на базовые станции и освобождает мощности, которые выделяются абоненту с подключенной опцией.

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ООО "Т2 Мобайл".