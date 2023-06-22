16:55Экономика
Роскомнадзор добавил в список подлежащих "приземлению" компаний Amazon
Фото: 123RF/manovankohr
Роскомнадзор добавил 12 иностранных провайдеров в перечень компаний, которые подлежат "приземлению", следует из сообщения на сайте ведомства.
Так, в списке оказались такие компании, как Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.
"Согласно законодательству, иностранные провайдеры хостинга, пользователи которых находятся в том числе на территории Российской Федерации, подпадают под действие Федерального закона № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в Сети "Интернет" на территории РФ", – говорится в сообщении.
Попадание в этот список накладывает на иностранных провайдеров обязательства, согласно которым компании обязаны открыть в России филиал или представительство. Кроме того, фирмы должны опубликовать на своих сайтах электронные формы обратной связи с пользователями из РФ.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что у ведомства нет планов по ограничению работы мессенджеров. Однако он указал, что речь идет о чатах для личного общения россиян.
Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России
Читайте также