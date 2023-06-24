Жителей Ростова призвали не выходить из дома в целях безопасности

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Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам и призвали не выходить из дома в целях безопасности, написал мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Он попросил ростовчан быть предельно внимательными и осторожными, исключить поездки в центр города и не оставлять детей без присмотра.

По словам Логвиненко, учреждения здравоохранения в Ростове работают в штатном режиме, пациентам оказывается плановая медпомощь. Количество вызовов бригад скорой помощи в пределах обычного дня.

Ранее Логвиненко сообщил, что главную улицу Ростова открыли для движения. Общественный транспорт вернулся к прежним схемам передвижения по Большой Садовой улице.

Все коммунальные службы работают в штатном режиме, в магазинах есть продукты, а на заправках, несмотря на очереди, нет дефицита топлива.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону. Он также заявил об изменении маршрутов муниципального транспорта по центру города.

Голубев сообщил, что дал необходимые поручения администрации Ростова-на-Дону и службам жизнеобеспечения принять меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области введен режим контртеррористической операции, а также отменили все массовые мероприятия.