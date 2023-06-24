Главную улицу Ростова открыли для движения транспорта – мэр

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Главную улицу Ростова открыли для движения, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что общественный транспорт вернулся к прежним схемам передвижения по Большой Садовой улице.

Все коммунальные службы работают в штатном режиме, в магазинах есть продукты, а на заправках, несмотря на очереди, нет дефицита топлива.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону. Он также заявил об изменении маршрутов муниципального транспорта по центру города.

Голубев сообщил, что дал необходимые поручения администрации Ростова-на-Дону и службам жизнеобеспечения принять меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем.

Губернатор Ростовской области также призвал жителей региона по возможности не покидать свои дома.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области введен режим контртеррористической операции, а также отменили все массовые мероприятия.