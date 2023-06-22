Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающихся ливней

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых в пятницу, 23 июня, ливней и гроз. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в пятницу в столице ожидаются грозы с ливневым дождем, усиление ветра местами до 17 метров в секунду, в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы июня, такой комплекс неблагоприятных погодных условий с начала нынешнего лета ожидается впервые", – сказано в сообщении, размещенном в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Бирюков отметил, что в связи с прогнозами городским службам дали указание привести в готовность все силы, которые предназначены для ликвидации последствий непогоды. Он уточнил, что круглосуточно в городе дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад, готовых выехать в случае падения деревьев, повреждения линий электропередачи или других инцидентов, которые связаны с погодными условиями.

По информации заместителя мэра, специалисты подготовили источники аварийного питания, сотрудники комплекса городского хозяйства проверяют системы водоотведения. В местах, где ожидается скопление воды, разместят специальную технику, будет организовано дежурство аварийных бригад Мосводостока и иных организаций, сказал Бирюков.

Кроме того, под особый контроль эксперты взяли объекты топливно-энергетического хозяйства и жизнеобеспечения. Приняты меры по защите от порывов ветра жилых, нежилых и строящихся зданий, объектов торговли и транспорта.

"Организовано информирование горожан об ухудшении погодных условий. Информация будет транслироваться на городских видеоэкранах и по телевидению. Представители пожарно-спасательного гарнизона выйдут на патрулирование зон отдыха и парков, чтобы предупредить людей о возможности грозы и ливня", – добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, не парковать автомобили рядом с деревьями и не укрываться под ними. Водителям же необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратнее.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности в связи с ожидающимися грозой, ветром и ливнем. Метеопредупреждение будет действовать в столице с 03:00 23 июня до 22:00 того же дня, в области предупреждение о пожароопасности объявили до 22:00 23 июня.

До этого МЧС РФ предупредило москвичей о грозе, сильном дожде, ливне и граде с 03:00 до 22:00 23 июня. Также в город придет ветер с порывами до 13–18 метров в секунду. В ведомстве призвали оставаться дома, а на улице избегать рекламных щитов и шатких конструкций. Кроме того, не следует находиться под деревьями или металлическими конструкциями.

Синоптики рассказали о дожде 23 июня в столице