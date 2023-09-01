В тестировании цифрового рубля участвуют 13 российских банков – ЦБ

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Все 13 банков приступили к тестированию цифрового рубля, осуществив уже несколько тысяч реальных операций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда Центробанка РФ Ольгу Скоробогатову.

"Те 13 банков, которые мы называли, они действительно начали уже для своих клиентов предлагать услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведение операций", – поделилась она.

По словам Скоробогатовой, кредитные организации также провели операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях.

15 августа прошел пилотный день запуска цифрового рубля. Российские кредитные организации провели с ним несколько первых успешных операций и смогли опробовать все доступные функции. В первую группу, готовую к тестированию, вошли Альфа-Банк, банк "Дом.рф", Ингосстрах банк, ВТБ, ГПБ, Киви Банк, банк "Ак Барс", МТС Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ Банк.

В РФ началось тестирование цифрового рубля