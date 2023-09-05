05 сентября, 22:31Технологии
В РФ заработал Центр защиты граждан и бизнеса в IT-сфере
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В России появился Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий, его гендиректором стала глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, профессор Элина Сидоренко. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
"Мы займемся разработкой стандартов безопасности в цифровой сфере, подготовкой проектов повышения цифровой грамотности и разработкой стандартов образовательных проектов", — рассказала Сидоренко во время презентации Центра.
Отмечается, что основными целями новой организации станут популяризация правовой культуры, принципов законопослушности в IT, повышение уровня цифровой культуры населения, расширение гарантий защиты прав граждан и бизнеса в IT-сфере.
Ранее оператор центров обработки данных BitRiver обратился к Минпромторгу РФ с предложением признать добычу криптовалют отраслью российской промышленности и присвоить ей соответствующий код ОКВЭД.
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