В РФ заработал Центр защиты граждан и бизнеса в IT-сфере

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В России появился Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий, его гендиректором стала глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, профессор Элина Сидоренко. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

"Мы займемся разработкой стандартов безопасности в цифровой сфере, подготовкой проектов повышения цифровой грамотности и разработкой стандартов образовательных проектов", — рассказала Сидоренко во время презентации Центра.

Отмечается, что основными целями новой организации станут популяризация правовой культуры, принципов законопослушности в IT, повышение уровня цифровой культуры населения, расширение гарантий защиты прав граждан и бизнеса в IT-сфере.

Ранее оператор центров обработки данных BitRiver обратился к Минпромторгу РФ с предложением признать добычу криптовалют отраслью российской промышленности и присвоить ей соответствующий код ОКВЭД.

