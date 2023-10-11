В РФ могут поднять лимит на перевод средств с электронных кошельков до 1 млн рублей

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В России могут повысить с 600 тысяч до 1 миллиона рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках и на максимальный размер перевода с них для граждан, которые прошли полную идентификацию. Об этом сообщает газета "Известия".

Данное предложение поступило от участников рынка, Центробанк поддержал его, Росфинмониторинг также не высказал концептуальных возражений.

По словам председателя правления НКО "Мобильная карта" Елены Шейкиной, устаревшие суммы ограничений сдерживают развитие рынка электронных денежных средств.

Кроме того, участники рынка привели и практические аргументы за увеличение лимитов. В частности, старые ограничения приводят к избыточному росту операционной нагрузки по обработке дополнительного платежного трафика.

В пресс-службе Банка России сообщили, что предложенные меры действительно могут способствовать повышению привлекательности услуг по переводу электронных денежных средств для клиентов.

В Росфинмониторинге тем не менее обратили внимание на то, что подобное увеличение фактически сблизит функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента.

В связи с этим, как считают в ведомстве, целесообразно унифицировать порядок предоставления электронных средств платежа физлицам и функционирования таких кошельков с действующими антиотмывочными стандартами в отношении банковских счетов. Это необходимо сделать, чтобы снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, добавили в Росфинмониторинге.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк РФ в 2024 году планирует расширить пилотный проект по цифровому рублю. По ее словам, будут новые участники, новые клиенты, в том числе и переводы между юридическими лицами.

До этого стало известно, что в России появился Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий, его гендиректором стала глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, профессор Элина Сидоренко.