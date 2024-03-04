Стоимость биткоина поднялась до 65 тыс долларов впервые с ноября 2021 года

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Стоимость биткоина поднялась до 65 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года, следует из данных торгов.

Его цена на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance выросла на 6%, до 65 235 долларов. Показатель превысил отметку в 65 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года.

Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму, который был установлен 10 ноября 2021 года – 69 тысяч долларов.

28 февраля стоимость биткоина выросла более чем на 6%, преодолев отметку в 60 тысяч долларов. Последний раз такой показатель фиксировали в ноябре 2021 года. На 16:25 биткоин подорожал на 6,5% за сутки.

В ночь на 27 февраля биткоин торговался на уровне 56,682 тысячи долларов. В последний раз стоимость валюты была выше 56 тысяч долларов 2 декабря 2021 года.