27 февраля, 05:54Экономика
Цена биткоина поднялась выше 56 тысяч долларов впервые с декабря 2021 года
Фото: depositphotos/sergey.kot.gmail.com
Стоимость биткоина в ходе торговой сессии в ночь на 27 февраля поднималась до 56,682 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
По состоянию на 05:45 по московскому времени, курс биткоина замедлил рост и немного снизился – до 56,286 тысячи долларов.
В последний раз стоимость биткоина была выше 56 тысяч долларов 2 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, что позволит крупным инвесторам легально покупать криптовалюту.
До этого директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что решение о регулировании криптовалюты, которое обсуждалось в Минфине России и Центробанке, необходимо принимать быстрее.
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