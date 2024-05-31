Роскачество: для получения нового кредита необходимо погасить предыдущие долги

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Для получения нового кредита необходимо погасить предыдущие долги, подтвердить свой доход, предложить залог или найти поручителя. Об этом рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы, передает RT.

"Если это беззалоговый кредит на любые нужды, то одобренная сумма будет зависеть от закредитованности заемщика, места работы, подтверждения дохода и политики самого банка", – говорится в сообщении.

Если же заявитель пожелает оформить кредит с залоговым имуществом, то сумма займа будет пропорциональна стоимости залога. В таком случае размер кредита вряд ли превысит 50–80% от стоимости залога, пояснили эксперты.

Между тем "Газета.ру" со ссылкой на исследование одной из образовательных платформ сообщает, что за своими доходами и расходами следят только 9% из 3,5 тысячи опрошенных россиян. 24% из них заявили, что сталкиваются с трудностями при учете трат на детей.

В свою очередь, 23% респондентов отметили, что в первую очередь следует контролировать расходы на детей, еще 15% назвали важной статью трат на продукты, а 12% заявили о необходимости разумно распределять финансы на транспорт. Остальных респондентов заботят расходы на ремонт (10%), коммунальные платежи и аренду жилья (9%), красоту и здоровье (8%), бытовые услуги (7%), путешествия и отпуск (6%), уход за близкими родственниками (5%).

В то же время 35% участников опроса заявили, что считают учет доходов и расходов бесполезной тратой времени, еще 27% человек назвали это стрессовым занятием.

Ранее аналитики выяснили, что в первом квартале 2024 года кредиты чаще всего оформляли мужчины в возрасте 35 лет. Более половины из них имели среднее образование, состояли в браке и зарабатывали до 107 тысяч рублей в месяц. Официальный стаж работы заемщиков составлял около 10 лет.

