Аналитики составили портрет банковского заемщика в первом квартале 2024 года

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Чаще всего банковские займы в России в первом квартале 2024 года оформляли мужчины в возрасте 35 лет и доходами до 107 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования аналитиков.

По их данным, более половины россиян, которые оформляли займы с января по март, имели среднее образование, состояли в браке и не имели детей. Порядка 75% из них были официально трудоустроены и имели стаж работы до 10 лет.

Чаще всего кредиты обязались выплатить в течение 2–5 лет. 83,5% человек брали заем наличными, еще менее 13% оформляли его для закрытия имеющегося кредита, 4% – для покупки автомобиля.

Ранее юрист Алла Георгиева рекомендовала оформить выдачу займа в виде договора или расписки. Такой документ позволит вернуть средства в судебном порядке, если возникнут проблемы с заемщиком. В расписке она рекомендовала указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные кредитора и заемщика, а также размер займа.

